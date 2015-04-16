Ассанж погодився дати свідчення шведським прокурорам в Лондоні

Повідомлення про його згоду було направлено в четвер старшому прокурору Маріан Ню, повідомляється на інтернет-сайті газети Dagens Nyheter, пише ТАСС.

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"Ми домагалися цього кілька років і раді, що прокуратура також прийшла до цього рішення", - зазначає шведський адвокат Ассанжа Томас Ульссон.

Захисник сподівається, що допит відбудеться вже найближчим часом, і що прокуратура буде слідувати існуючим правилам. Письмову заяву з цього питання з боку Маріан Ню буде опубліковано в п'ятницю, 17 квітня.