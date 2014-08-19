Адвокат засновника WikiLeaks розповів, коли Ассанж зможе залишити посольство Еквадору

Засновник сайту політичних викриттів WikiLeaks Джуліан Ассанж зможе залишити посольство Еквадору в Лондоні, де у нього почалися проблеми зі здоров'ям, лише коли буде впевнений, що зможе уникнути екстрадиції в США, передає РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

«Ассанж залишить посольство після того, як будуть узгоджені умови, що виключають його екстрадицію в США», - заявила адвокат Ассанжа Дженніфер Робінсон.

Раніше повідомлялося, що у Ассанжа спостерігаються проблеми з серцем і легенями, що з'явилися після більш ніж двох років перебування в посольстві Еквадору в Лондоні. Також 43-річний громадянин Австралії страждає від погіршення зору та підвищеного кров'яного тиску.

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За словами Дженніфер Робінсон, Ассанжу було заборонено відправитися до лікарні на лікування. «Якщо він залишить територію посольства для отримання медичної допомоги, його буде затримано», - сказала Робінсон.

Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, коли британський суд ухвалив екстрадувати його до Швеції, щоб допитати у справі про злочини сексуального характеру. Еквадор ухвалив рішення надати Ассанжу притулок, однак влада Великобританії сповнена рішучості «виконати зобов'язання» перед Швецією. Перед будівлею посольства постійно чергує наряд поліцейських.