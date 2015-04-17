Бойовики ІДІЛ знищили християнські могили в Іраку

"Знищення християнських могил на кладовищі Мосула 16 квітня "Ісламською державою" - частина кампанії терористів проти християнства на Близькому Сході і у всьому мусульманському світі", - сказав виконавчий директор Інституту з дослідження засобів масової інформації Близького Сходу Стівена Сталінськи, передає ZN за інформацією Foxnews.

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Крім цього, за словами Сталінськи, терористи ІДІЛ також посилають сигнал Заходу про те, що вони можуть вільно нападати на християн і християнські релігійні пам'ятки, і ніхто не може їх зупинити.