Бойовики ІДІЛ знищили християнські могили в Іраку
08:50, 17 квітня 2015Світ
251 0
Терористи з ІДІЛ зруйнували могили християн в місті Мосул, який знаходиться на півночі Іраку.
REUTERS
"Знищення християнських могил на кладовищі Мосула 16 квітня "Ісламською державою" - частина кампанії терористів проти християнства на Близькому Сході і у всьому мусульманському світі", - сказав виконавчий директор Інституту з дослідження засобів масової інформації Близького Сходу Стівена Сталінськи, передає ZN за інформацією Foxnews.
Читайте такожБойовики ІДІЛ підозрюються в геноциді єзидів - ООН
Крім цього, за словами Сталінськи, терористи ІДІЛ також посилають сигнал Заходу про те, що вони можуть вільно нападати на християн і християнські релігійні пам'ятки, і ніхто не може їх зупинити.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter