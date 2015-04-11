Терористи ІДІЛ погрожують повторенням терактів 11 вересня

"Ми повторимо 11 вересня, і ми надішлемо машини, наповнені вибухівкою і смертниками", таку інформацію в своєму офіційному твіттері надала директор SITE Intelligence Group (дана організація займається аналізом ісламістських ресурсів), пише ZN.

Також ІДІЛ погрожує спалити США, і, як можна судити з викладених терористами в Інтернеті зображень, атакувати Білий Дім і Конгрес США.