Терористи ІДІЛ погрожують повторенням терактів 11 вересня

08:17, 11 квітня 2015
Світ
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Терористичне угрупування "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ) опублікувала в Інтернеті погрози здійснити масові теракти на території Сполучених Штатів.

ИГИЛ / twitter.com/Rita_Katz

"Ми повторимо 11 вересня, і ми надішлемо машини, наповнені вибухівкою і смертниками", таку інформацію в своєму офіційному твіттері надала директор SITE Intelligence Group (дана організація займається аналізом ісламістських ресурсів), пише ZN.

Також ІДІЛ погрожує спалити США, і, як можна судити з викладених терористами в Інтернеті зображень, атакувати Білий Дім і Конгрес США.

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