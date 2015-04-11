Терористи ІДІЛ погрожують повторенням терактів 11 вересня
08:17, 11 квітня 2015Світ
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Терористичне угрупування "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ) опублікувала в Інтернеті погрози здійснити масові теракти на території Сполучених Штатів.
ІДІЛ обіцяє "спалити" США" / witter.com/Rita_Katz
"Ми повторимо 11 вересня, і ми надішлемо машини, наповнені вибухівкою і смертниками", таку інформацію в своєму офіційному твіттері надала директор SITE Intelligence Group (дана організація займається аналізом ісламістських ресурсів), пише ZN.
MUST STOP NOW: #ISIS rampant campaign #WewillBurnUSAgain promising another 9/11 & lone wolf attacks #WakeUpTwitter RT pic.twitter.com/3vsxqdYBBh
- Rita Katz (@Rita_Katz) April 10, 2015
Також ІДІЛ погрожує спалити США, і, як можна судити з викладених терористами в Інтернеті зображень, атакувати Білий Дім і Конгрес США.
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