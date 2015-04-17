Sony засудила WikiLeaks через публікацію документів - BBC

Компанія Sony Pictures осудила сайт WikiLeaks за публікацію десятків тисяч документів, які викрали хакери під час кібер-атаки минулого року, повідомляє BBC Україна.

WikiLeaks виклав архів з і-мейлів, сценаріїв та інших документів, що потрапили до рук хакерів.

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Sony Pictures зазнала кібер-атаки напередодні виходу комедії про убивство лідера Північної Кореї "Інтерв'ю".

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що цей архів показує, як працює впливова транснаціональна корпорація, і він має бути доступним для громадськості.