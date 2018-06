WikiLeaks оприлюднив рекордну кількість документів

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на засновника ресурсу Джуліана Ассанжа. За його словами, на цей раз опубліковані не секретні документи, а інформація, що знаходиться у відкритому доступі, але важкодоступна для звичайних громадян.

Ассанж уточнив, що документи належать до періоду з 1973 по 1976 рік. Значну їх частину становить листування держсекретаря США Генрі Кіссінджера. Крім того, опубліковані дипломатичні депеші та звіти американської розвідки, повідомляє Лента.ру.

Ассанж пояснив, що, хоча на деяких документах стоїть гриф «таємно», насправді в даний час вони розсекречені, і всі бажаючі можуть ознайомитися з їх змістом в національному архіві США.

При цьому багато з них до цього часу забороняється копіювати і поширювати. Співробітники WikiLeaks назвали цю підбірку Plus D (скорочення від Public Library of US Diplomacy, «Громадська бібліотека американської дипломатії»).

При цьому, як зазначає Forbes з посиланням на прес-секретаря сайту, рішення розсортувати і викласти в зручній для ознайомлення формі розсекречені документи не означає, що WikiLeaks відмовився від пошуку і публікацій витоків інформації. Підготовкою до публікації документів Ассанж керував з посольства Еквадору в Лондоні.