У Ємені тривають запеклі бої, є жертви

Місцеві жителі кажуть, що вночі в місті на південному заході Ємену було чутно вибухи і стрілянину, так як сили президента країни Абед-Раббо Мансура Хаді билися з проіранськими шиїтськими повстанцями руху Хуті. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дев’ятнадцять повстанців, четверо солдатів з пропрезидентських військ і чотири інших бійці були вбиті.

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17 квітня Саудівська Аравія здійснила повітряні удари на президентський палац у Taїзі, третьому за величиною місті в Ємені, і на займані позиції спеціальних підрозділів, лояльних до екс-президента Алі Абдалли Салеха сил, який став на сторону Хуті.

У Ємені шиїтське угруповання «Ансар-Аллах», більше відоме як Хуті, останнім часом різко розширило захоплені ним території, змусивши уряд країни до втечі. Нині воно контролює західну, густо населену третину Ємену зі столицею Саною і другим найбільшим містом Аденом.