Іран закликав ООН зупинити повітряні удари коаліції по бойовиків у Ємені

Іран закликав Організацію Об’єднаних Націй зупинити повітряні удари коаліції під проводом Саудівської Аравії по цілях бойовиків у Ємені, які Тегеран називає «позбавленими сенсу».

Як повідомляє Радіо Свобода, в листі до генерального секретаря ООН Пан Ґі Муна міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф заявив, що ці удари знищують лікарні, школи, дороги, електростанції тощо й тим тільки посилюють гуманітарну кризу в Ємені, яка «наближається до катастрофічних масштабів».

За словами іранського міністра, користь із цих ударів мають у першу чергу «терористичні угруповання», які завдяки ним зміцнюють свої позиції в Ємені.

Заріф заявляє, що воєнного вирішення конфлікту в Ємені не існує, а всі міжнародні зусилля, включно з зусиллями ООН, мають бути спрямовані на запровадження там перемир’я і закінчення всіх «іноземних воєнних ударів», а також на створення в Ємені уряду національної єдності.

У Ємені шиїтське угруповання «Ансар-Аллах», більше відоме як Хуті за іменем його ватажка Абдель-Маліка аль-Хуті, що діє ще з 2004 року, останнім часом різко розширило захоплені ним території, змусивши уряд країни до втечі. Нині воно контролює західну, густо населену третину Ємену зі столицею Саною і другим найбільшим містом Аденом; урядові країни нині підконтрольні території в центрі й на сході країни, що їх значною мірою складають пустелі.

Це угруповання, як вважають, діє за підтримки шиїтського Ірану; Тегеран і саме це угруповання заперечують такий зв’язок.

Читайте такожЄмен звинуватив Росію у прихованих поставках зброї повстанцям-хуситамПроти бойовиків Хуті ведуть воєнну кампанію на підтримку уряду Ємену кілька держав Перської затоки на чолі з Саудівською Аравією.

Тим часом сунітське угруповання «Аль-Каїда» на Аравійському півострові» останнім часом скористалося з послаблення урядових сил від наступу повстанців угруповання Хуті і собі захопило частини території Ємену на його сході й півдні.

У боротьбі з цим угрупованням урядові Ємену допомагають США ударами зі своїх безпілотників.

За оцінками, шиїти становлять близько 35–40 відсотків населення Ємену, переважно на північному заході країни, суніти ж – 60–65 відсотків.