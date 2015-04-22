Флот і авіація Росії почали навчання в Чорному морі

Про це заявив т.в.о. начальника відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту капітан 2 рангу Микола Воскресенський, повідомляє РИА Новости.

"У рамках залікових тактичних навчань бригади десантних кораблів ЧФ великі десантні кораблі "Азов" і "Цезар Куніков" провели завантаження десанту і вийшли в море для виконання завдань. Проводки за тралами десантного загону забезпечували морські тральщики "Ковровець" і "Іван Голубець", а оборона від протидиверсійних сил і засобів здійснювалася новітнім протидиверсійним катером типу "Грачонок", - йдеться в повідомленні.

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За словами представника Чорноморського флоту, в полігонах бойової підготовки кораблі відпрацюють спільне маневрування, виконають артилерією стрілянину по повітряним цілям, а корабельним комплексом некерованих реактивних снарядів відстріляються по цілям на березі.

Крім того, як наголошується, до навчань залучаються фронтові бомбардувальники Су-24 морської авіації.