BBC: Польша купуватиме у США ракетні комплекси

Польща оголосила угоду про купівлю зенітно-ракетних комплексів США Patriot.

Президент Броніслав Комаровський заявив, що вестиме переговори з США для завершення багатомільйонної угоди, передає BBC Україна.

Це сталося після того, як Росія розгорнула ракети в Калінінградській області, яка межує з Польщею.

Анексія Росією Криму і підтримка прибічників самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" стали причиною великого занепокоєння серед країн НАТО, особливо у Східній Європі.

Росія заперечує звинувачення з боку НАТО про те, що Москва відправляє війська до України.

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Patriot - це вдосконалена ракетна система, яка призначена для захисту від літаків, крилатих і балістичних ракет.

"Для технічної модернізації збройних сил і стійкості Польських збройних сил, щоб бути ефективним, так званий протиракетний щит ... мав стати пріоритетом із пріоритетів", - заявив президент Коморовський.

Він додав, що стан регіональної безпеки погіршився через конфлікт в Україні.

Варшава хоче купити Patriot через занепокоєння, що Москва розмістила ракети в Калінінградській області, яка межує з Польщею, повідомляє кореспондент ВВС Адам Естон з Варшави.

Наразі Польща не має захисту проти такої зброї

Ракетна угода, що може коштувати близько 7 млрд доларів є найбільшою в польській історії, повідомляє кореспондент.

Це є частиною планів Польщі витратити 35 млрд доларів на модернізацію армії в наступні вісім років.

Польща також планує купити гелікоптери, підводні човни і бронетранспортери.