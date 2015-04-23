Китай підрахував ядерні боєголовки в КНДР
15:52, 23 квітня 2015Світ
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За оцінками китайських експертів, Північна Корея на сьогоднішній день може мати приблизно 20 ядерних боєголовок і в стані подвоїти це число до 2016 року, пише американське видання Wall Street Journal.
REUTERS
У публікації йдеться про те, що дана оцінка прозвучала у лютому нинішнього року на закритій зустрічі китайських і американських експертів з ядерним програмам, пише Росбалт.
Раніше американські фахівці говорили про те, що ядерний арсенал КНДР становить 10-16 боєголовок.
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У нещодавно опублікованому звіті американських експертів йдеться про те, що Пхеньян планує розширити свою ядерну програму і має намір створити 100 ядерних боєголовок до 2020 року.
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