Китай підрахував ядерні боєголовки в КНДР

У публікації йдеться про те, що дана оцінка прозвучала у лютому нинішнього року на закритій зустрічі китайських і американських експертів з ядерним програмам, пише Росбалт.

Раніше американські фахівці говорили про те, що ядерний арсенал КНДР становить 10-16 боєголовок.

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У нещодавно опублікованому звіті американських експертів йдеться про те, що Пхеньян планує розширити свою ядерну програму і має намір створити 100 ядерних боєголовок до 2020 року.