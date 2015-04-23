Дадаєв заявив про людину, яка зможе підтвердити його алібі

Захист одного з фігурантів справи про вбивство Бориса Нємцова, Заура Дадаєва, заявив про його алібі на момент скоєння злочину, передає РИА Новости.

"Є людина, яка була зі мною 27 лютого і може підтвердити моє алібі", - сказав сам Дадаєв під час слухань у суді.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Дадаєва також заявляв про наявність у його клієнта алібі.

Читайте такожПутін не знає, чи будуть знайдені замовники вбивства Нємцова

Нагадаємо, що Дадаєв давав неодноразові свідчення, що викривають його провину і причетність інших фігурантів справи до вбивства. Однак незабаром підозрюваний заявив про наявність алібі.

"Мої свідчення були дані під тиском і під диктовку. Немає жодних свідків, у мене є алібі, під час вбивства я був у себе вдома", - сказав Дадаєв.