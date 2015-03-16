ЗМІ: Адвокат Дадаєва заявив про наявність у його клієнта алібі

Його адвокат Іван Герасимов повідомив РБК, що його клієнт на момент убивства перебував в іншому місці.

За словами адвоката Герасимова, в Москву Дадаєв приїжджав час від час в особистих справах і залишався в столиці РФ по кілька днів. У ніч вбивства Нємцова Дадаєв, хоч і перебував у Москві, але був зовсім в іншому місці, розповів захисник.

Більш конкретні деталі адвокат повідомити поки відмовився.

Раніше про наявність алібі заявляв інший фігурант справи - Темірлан Ескерханов. На засіданні Басманного суду Москви, який вирішував питання про його арешт, він повідомив, що в момент вбивства був у нічному клубі, де працює охоронцем.

Читайте такожДадаєв заявив про тортури - правозахисницяЙого адвокат Роза Магомедова підтвердила, що у сторони захисту є відеозапис з камери спостереження, де видно, що за п'ять хвилин до вбивства Нємцова Ескерханов був на роботі, і щоб дістатися звідти до Москворіцького мосту в центрі Москви, навіть на машині потрібно понад 15 хвилин.

Адвокат Хамзата Бахаєва Софія Рубаська також заявляла, що її довіритель перебував в іншому місці і це може підтвердити його дружина, разом з якою він був. Але його конкретне місце перебування адвокат не розкрила. Інші фігуранти справи, брати Анзор і Шагід Губашеви, заперечують провину, але про алібі поки нічого не говорять.