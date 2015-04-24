ЮНІСЕФ: більше 100 дітей загинули за час військової операції в Ємені

Про це повідомив представник ЮНІСЕФ Крістоф Боулієрак, передає ZN.UA з посиланням на AFP. "Ми вважаємо, що це занижені оцінки", - заявив представник ЮНІСЕФ.

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За його словами, щонайменше 64 дитини стали жертвами безпосередньо авіаударів коаліційних сил.

Авіаудари коаліції арабських країн в Ємені тривають, хоча офіційно було оголошено про припинення військової операції на території країни.