Арабська коаліція оголосила про завершення воєнної операції в Ємені
21:46, 21 квітня 2015Світ
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Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила у вівторок про завершення воєнної операції в Ємені проти дружніх Ірану хутистів, яка тривала понад три тижні.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Arabiya TV.
Альянс досягнув своїх воєнних цілей у Ємені в рамках операції "Буря рішучості" (англ. Storm of Resolve) і почне нову операцію під назвою "Відновлення надії", яка зосередиться на внутрішній безпеці та антитерористичних заходах, а також гуманітарній допомозі і сприянню політичному рішенню в Ємені.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Ємені з кінця березня загинули 944 людей, отримали поранення близько 3,5 тисяч осіб.
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