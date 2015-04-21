Арабська коаліція оголосила про завершення воєнної операції в Ємені

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Arabiya TV.

Альянс досягнув своїх воєнних цілей у Ємені в рамках операції "Буря рішучості" (англ. Storm of Resolve) і почне нову операцію під назвою "Відновлення надії", яка зосередиться на внутрішній безпеці та антитерористичних заходах, а також гуманітарній допомозі і сприянню політичному рішенню в Ємені.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Ємені з кінця березня загинули 944 людей, отримали поранення близько 3,5 тисяч осіб.