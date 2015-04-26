У Казахстані почалися дострокові вибори президента

Виборчі дільниці для голосування на позачергових виборах президента Казахстану відкрилися в більшості регіонів країни в неділю о 07.00 за місцевим часом, повідомляє РИА Новости.

Завершиться голосування о 20.00. У чотирьох західних регіонах - Західно-Казахстанській, Атирауській, Актюбінській та Мангістауській областях - через різниці у часі дільниці відкриються і закриються на годину пізніше.

Нинішні президентські вибори в Казахстані - п'яті. У них беруть участь три кандидати. Основним претендентом виступає діючий глава держави Нурсултан Назарбаєв, який керує країною з 1989 року, спочатку на посаді першого секретаря ЦК Компартії Казахстану, потім на посаді президента. Також зареєстровані кандидатами секретар КЦ Комуністичної народної партії Тургун Сиздиков та голова федерації профспілок Абельгази Кусаінов.

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Рішення про дострокові вибори було ухвалено після звернень громадських організацій і громадян з проханням провести вибори глави держави в 2015 році, враховуючи складну економічну ситуацію в світі і щоб вони не збігалися з парламентськими виборами, запланованими на 2016 рік.

Попередні президентські вибори - 3 квітня 2011 року - також були достроковими. Назарбаєв набрав 95,55% голосів.

Відповідно до конституції, кандидатом на пост глави Казахстану може стати громадянин країни за народженням, не молодше 40 років, який вільно володіє державною мовою і проживає в Казахстані останні 15 років.