Кількість жертв землетрусу в Непалі досягла 2,3 тисяч осіб, Катманду знеструмлено

Число жертв землетрусу в Непалі склало, за останніми даними, 2352 людини. Ще 6239 людей постраждали.

Про це ТАСС повідомив офіційний представник непальської поліції Камал Сінгх Бан.

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За його словами, через триваючі поштовхи "у столиці країни місті Катманду немає електрики". "Мобільний зв'язок є", - додав він.

Раніше в неділю в заяві Групи ООН з оцінки та координації реагування на надзвичайні ситуації (UNDAC) в Непалі повідомлялося, що не менше 6,6 млн жителів постраждали.