Від землетрусу в Непалі постраждали близько 6,6 мільйонів осіб, кількість жертв перевищила 2 тисячі

Не менш 6,6 млн жителів Непалу постраждали від землетрусу магнітудою 7,9, який стався 25 квітня.

Про це повідомляється в оприлюдненій у неділю заяві Групи ООН з оцінки та координації реагування на надзвичайні ситуації (UNDAC) в Непалі, передає ТАСС.

"Ми готові надати допомогу уряду Непалу в цій страшній трагедії. Всі наші зусилля будуть спрямовані на допомогу тим, хто потребує підтримки", - наводяться в документі слова постійного представника UNDAC Джеймі Макголдрика за підсумками його зустрічі з членами уряду Непалу.

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За його словами, рятувальні роботи можуть бути ускладнені наближенням мусонів. На даний час дуже важливо працювати "швидко та ефективно", щоб не допустити нових жертв, підкреслив Макголдрік.

Як повідомило в неділю агентство France-Presse, жертвами землетрусу стали понад 2 тис. осіб.

Нагадаємо, в суботу об 11:56 за місцевим часом в Непалі стався руйнівний землетрус магнітудою 7,9. За ним послідував ряд підземних поштовхів, найпотужніший з яких магнітудою 6,6 був зареєстрований о 12:30. За останніми даними, число постраждалих в результаті землетрусу становить 4,718 тис осіб. Поштовхи відчувалися також і в ряді районів Індії, в тому числі, у столиці і східних та північно-східних штатах.