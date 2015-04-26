Явка на виборах президента Казахстану перевищує 86 відсотків - ЦВК
16:59, 26 квітня 2015Світ
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Явка виборців на дострокових виборах президента Казахстану до 18.00 за місцевим часом склала 86,69%, заявив член Центральної виборчої комісії Марат Сарсембаєв.
У Казахстані обирають президента / yvision.kz
"Згідно з даними, представленим обласними та міст Алмати і Астани виборчими комісіями, станом на 16.00 бюлетені отримали 86,69% від загальної кількості виборців, включених до списків", - повідомив Сарсембаєв.
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Як зазначає РИА Новости, на попередніх президентських виборах у квітні 2011 року явка на 18.00 за місцевим часом становила 84%.
У виборах беруть участь три кандидати: президент Нурсултан Назарбаєв, який керує країною з 1989 року, секретар ЦК Комуністичної народної партії Тургун Сиздиков і голова федерації профспілок Абельгази Кусаінов.
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