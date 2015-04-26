Явка на виборах президента Казахстану перевищує 86 відсотків - ЦВК

"Згідно з даними, представленим обласними та міст Алмати і Астани виборчими комісіями, станом на 16.00 бюлетені отримали 86,69% від загальної кількості виборців, включених до списків", - повідомив Сарсембаєв.

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Як зазначає РИА Новости, на попередніх президентських виборах у квітні 2011 року явка на 18.00 за місцевим часом становила 84%.

У виборах беруть участь три кандидати: президент Нурсултан Назарбаєв, який керує країною з 1989 року, секретар ЦК Комуністичної народної партії Тургун Сиздиков і голова федерації профспілок Абельгази Кусаінов.