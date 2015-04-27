Канада закликає Росію вивести війська і техніку зі сходу України

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Канади Роба Ніколсона, яка є у розпорядженні УНІАН.

Як зазначається в заяві, Канада рішуче засуджує постійне порушення Мінських угод Росією та підтримуваними нею бойовиками у східній Україні.

"Росія продовжує порушувати режим припинення вогню та утримувати армію і техніку на сході України. У цьому відношенні є правдоподібні повідомлення про те, що додаткове російське озброєння було переміщене в ту зону. Ці дії є виразним порушенням Мінських угод та ставлять під загрозу їхню життєздатність", - наголошується у заяві.

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Ніколсон наголошує, що Канада засуджує нарощування Росією військ вздовж кордону з Україною до тих маштабів, які не спостерігалися вже впродовж декількох місяців, що, на переконання канадського уряду, підриває стабільність у регіоні.

Міністр закордонних справ Канади зазначає, що Мінські угоди можуть принести результат лише за умови їхньої імплементації. "Ми закликаємо пана Путіна дотримуватися своїх зобов'язань, вивести російські війська та зброю з України і дати можливість для врегулювання (ситуації)", - сказано в заяві.

У заяві сказано, що Канада оцінюватиме дії Росії за справами, а не за словами. "Ми уважно спостерігатимемо за ситуацією на місці та в тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками і продовжимо чинити спротив Кремлю, щоб зупинити його брутальну агресію", - заявляє Ніколсон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко подякував Канаді за започаткування військової тренувальної місії в Україні.