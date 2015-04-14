Порошенко подякував Канаді за започаткування військової тренувальної місії в Україні

Про це йдеться в повідомленні на сторінці глави держави у соцмережі. "Вітаю рішення уряду Канади щодо започаткування військової тренувальної місії в Україні", - зазначається в повідомленні.

Президент також зауважив, що "до 200 членів персоналу Збройних сил Канади спільно з військовими наших інших міжнародних партнерів допомагатимуть зміцнити Збройні сили України та Національну гвардію".

"Ця ініціатива - черговий вагомий крок Канади, спрямований на дієву підтримку незалежності і територіальної цілісності нашої держави", підкреслив глава держави і висловив вдячність "дружньому канадському народові за солідарність з українцями у нашій боротьбі за вільну і демократичну державу".

Президент також переконаний, що "посилення обороноздатності України – запорука миру не лише в нашій державі, але й глобальної безпеки на євроатлантичному просторі".

Як повідомляв УНІАН, Канада направить в Україну майже 200 своїх військовослужбовців для проведення військових навчань та підготовки військовослужбовців Збройних сил.