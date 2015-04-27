Влада Москви відмовила опозиції у проведенні мітингу на Болотній площі

Мерія Москви запропонувала опозиціонерам провести мітинг 6 травня в районі метро "Щукінська", а не на Болотній площі, як хотіли організатори.

Про це ТАСС повідомили в мерії Москви.

"Ми надали заявникам розширений перелік всіх заходів та з урахуванням великої підготовчої роботи, яка ведеться до 70-річчя Перемоги, запропонували місце для мітингу, яке не зачепить інші міські заходи - вулицю маршала Василевського недалеко від метро "Щукінська"", - сказав глава департаменту регіональної безпеки Москви Олексій Майоров.

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"На вулицю маршала Василевського ми не підемо, а що ми будемо робити - ми обговоримо сьогодні ввечері", - так прокоментував рішення мерії один з організаторів акції, член Комітету протестних дій Олександр Риклін.

Опозиціонери подали до мерії Москви заявку на проведення мітингу 6 травня.

Вони хотіли провести на Болотній площі о 19:00 мск мітинг з кількістю учасників "до 15 тис. осіб". Основною вимогою мало стати звільнення політв'язнів, у тому числі засуджених у справі про масові заворушення на Болотній площі Москви 6 травня 2012 року.