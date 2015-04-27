Китай випередив Францію за кількістю виноградників

Китай став другою країною в світі за кількістю земель, що віддані під виноградники для виробництва вина. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації винограду та вина (IOVW), передає Lenta.ru.

У 2014 році під виноробство в Китаї було задіяно 799 тисяч гектарів землі, в той час як в Іспанії, що займає перше місце в цьому рейтингу, для аналогічних потреб використовується 1,02 мільйона гектарів. Франція, яка хоч і залишається найбільшим виробником вина, перемістилася на третє місце за кількістю земель, що віддані під виноградники. Всього у Франції під потреби виноробства використовується 793 тисячі гектарів землі.

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Китай швидко стає основним гравцем у виноробстві. Зараз площі, що відведені під виноградники, займають вже близько 11 відсотків сільськогосподарських земель країни, що на 4 відсотки більше в порівнянні з показниками 2000 року.

Водночас у Європі кількість виноградників, навпаки, скорочується. Через виноробну політику, що реалізується в ЄС, лише в 2008-2011 роках площа земель, відведених під виноградники, скоротилася на 94 тисячі гектарів. Європейські виробники переслідують при цьому мету підвищити якість і ефективність виробництва і підняти ціни на свою продукцію.