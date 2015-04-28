ВМС Фінляндії застосували глибинну бомбу проти невідомого підводного об'єкта
13:54, 28 квітня 2015Світ
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Система підводного спостереження ВМС Фінляндії виявила невідомий підводний об'єкт у водах Фінської затоки біля столиці Гельсінкі.
Був зроблений попереджувальний вибух глибинної бомби / Фото: Yle Uutisgrafiikka
Ймовірний об'єкт був локалізований усередині фінських територіальних вод недалеко від морського кордону Фінляндії, повідомляє Yle.
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Інформація про це надійшла близько полудня в понеділок. Вдруге об'єкт був помічений в ніч на вівторок.
На основі отриманої інформації в 3 години ночі був зроблений попереджувальний вибух глибинної бомби.
По справі ведеться розслідування.
Начальник оперативного штабу ВМС капітан першого рангу Олаві Янтунен не уточнив, про який конкретно об'єкт йде мова.
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