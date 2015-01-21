У Швеції з'явився ще один свідок, який бачив можливий підводний човен РФ біля Стокгольма

Судновий механік Робін Кламет, що працює в невеликому порту на Стокгольмському архіпелазі, заявив, що ледь не зіткнувся в морі з підводним човном довжиною 20 метрів, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Dagens Nyheter.

Кламет розповів, що відремонтував мотор човна і вивів його в море для випробувань, але тут помітив підводне судно.

Невідомо, на яку саме відстань він наблизився до субмарини, але Кламет сказав, що зіткнувся б із нею, якби не заглушив мотор свого човна, а також - що побачив над ватерлінією частину вежі підводного човна.

"Ніс судна розтинав воду, воно йшло зі швидкістю близько трьох вузлів", - заявив він.

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Кламет бачив підводний човен 31 жовтня, приблизно на три години раніше, ніж відставний офіцер ВМС Свен-Олоф Квіман, через фото якого Швеція проводила другу військову операцію з пошуку невідомої субмарини в жовтні минулого року.

Як повідомлялося, керівник прес-служби шведських Збройних сил Філіп Симон підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Швеція проводила другу операцію з пошуку субмарини через тиждень після офіційних повідомлень про першу операцію.

Нагадаємо, з 17 по 21 жовтня Швеція здійснювала в Балтійському морі операцію з пошуку підводного човна, який, імовірно, належав Росії. Пізніше в Міноборони Швеції підтвердили наявність у її водах невеликої субмарини.

18 грудня на шведських островах Форе та Готланд було знайдено російські сигнальні патрони.