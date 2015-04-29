Король Саудівської Аравії назвав ім'я нового спадкоємця престолу

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдулазіз аль-Сауд провів низку важливих перестановок в уряді країни, позбавивши титулу наслідного принца свого брата принца Мукріна та призначивши новим спадкоємцем престолу свого племінника Мухаммеда ібн Наїфа, який займає пост міністра внутрішніх справ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Король Салман призначив віце-принцем свого сина, міністра оборони Мохаммеда бін Салмана, якому немає і 40 років.

Посаду міністра закордонних справ втратив 78-річний принц Сауд ібн Фейсал, який очолював саудівське МЗС останні 40 років. Його місце зайняв Адель аль-Джубейр, який раніше був послом у Вашингтоні. Оглядачі вказують на важливість цього призначення, оскільки традиційно цей пост дістається члену королівської родини.

Король Салман, якому 78 років, зійшов на престол у січні цього року після смерті свого брата короля Абдалли, який зайняв трон у 2005 році, але де-факто правив протягом 10 років до цього.

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На думку кореспондента Бі-бі-сі Кім Гаттас, яка нещодавно повернулася з Саудівської Аравії, нинішні перестановки демонструють бажання короля Салмана почати нову політичну епоху.

Король усунув від керівництва країною сподвижників колишнього монарха і призначив молодших і близькіших до нього осіб.

Прийшовши до влади, король Салман став проводити більш рішучу зовнішню політику - зокрема, у протистоянні з Іраном, - і нові призначення лише підтверджують взятий ним курс.

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Оглядачі також наголошують на важливості того факту, що новий кронпринц Мухаммед ібн Наїф - перший онук засновника саудівського королівства короля Абдулазіза, включений до лінії успадкування престолу.

У 1999 році новопризначений наслідний принц став заступником міністра внутрішніх справ Саудівської Аравії, а після нападу на США 11 вересня 2001 року очолив підрозділ по боротьбі з бойовиками-джихадистами.

У 2009 році Мухаммед ібн Наїф пережив спробу замаху під час вибуху бомбіста-смертника, який належав до "Аль-Каїди".

Посаду міністра внутрішніх справ він успадкував після смерті батька у 2012 році і тепер, після отримання титулу наслідного принца, продовжить очолювати МВС. Його піднесення, найімовірніше, буде позитивно сприйнято Сполученими Штатами, з якими у Мухаммеда ібн Наїфа склалися тісні зв'язки.