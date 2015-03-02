Король Йорданії назвав боротьбу з "Ісламською державою" Третьою світовою війною

В ексклюзивному інтерв'ю ведучому телеканалу CNN Фаріду Закарії король Йорданії Абдулла II назвав боротьбу проти угруповання "Ісламська держава" Третьою світовою війною. Це перше інтерв'ю монарха після публікації відео зі стратою йорданського пілота, захопленого в полон бойовиками, передає NEWSru.com.

Абдулла II вважає, що дати відсіч терористам має весь світ. "Я вже говорив це лідерам ісламського та арабського світу й світу в цілому - це третя світова війна, яка має об'єднати мусульман, християн і представників інших конфесій у боротьбі всього покоління. Це не війна Заходу. Це війна всередині ісламу, де всі протистоять цим злочинцям. Військова операція - це короткостроковий етап вирішення проблеми, є ще й проміжний етап, що стосується безпеки, і довгостроковий, що лежить в області ідеології", - підкреслив король.

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Він зазначив також, що президент США Барак Обама правий, уникаючи називати угруповання типу ІД "ісламськими екстремістами", не бажаючи давати навіть натяку на їх можливу легітимізацію і тим самим визнавати за ними право називатися представниками ісламу.

"Вони домагаються легітимізації, якої у них не може бути в рамках ісламу", - заявив Абдулла. Він підкреслив, що поділ мусульман на "поміркованих" і "екстремістів" є неправомірним: "Називати їх ісламськими екстремістами - велика помилка, саме цього вони й хочуть. Мусульмани - це ми, а хто ці люди - я не знаю, але вони не мають ніякого відношення до нашої віри. Коли лідер ІД Багдаді виступив зі своїм маніфестом, навіть екстремісти відсторонилися від того, що він наговорив".

Коментуючи появу відео зі стратою йорданського пілота, король заявив, що його мета - залякати людей, це звичайний спосіб дій терористів. При цьому вони намагаються прив'язати своє існування до історії ісламу і халіфату, й переконати ошуканих чоловіків і жінок в тому, що не має ніякого відношення до справжньої історії.

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"Варварство, з яким вони стратили нашого відважного героя, думаю, потрясло мусульман всього світу, особливо йорданців і сусідів, і воно не мало ніякого відношення до ісламу", - сказав король, зауваживши, що сам не став дивитися шокуюче пропагандистське відео, але отримав повне уявлення про його зміст.

"Якщо ІД хотіла залякати йорданців, то вона досягла зворотного ефекту, - підкреслив монарх. - Вивчивши нашу історію, стає ясно, що супротивник часто перевершував нас за чисельністю і зброєю, але ми завжди давали відсіч, якої ніхто не очікував. Те, що сталося, можна назвати так: ІД смикнула тигра за хвіст. Це тільки посилило бажання йорданців згуртуватися навколо свого прапора і зняти рукавички перед боєм".