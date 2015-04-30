З'явилися фотографії перехоплення військових літаків РФ над Балтикою

Фотографії опублікувало видання The Aviationist, передає "ЄвроПравда". Як зазначається, іспанські винищувачі входять до Місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

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Незважаючи на те, що більш докладної інформації про зображення поки немає, те, що вони містять два Су-34, принаймні один Су-27 і один Ан-26, може свідчити про те, що знімки були зроблені 21 березня, коли два Ан-26, два Су-27, а також два Су-34 були ідентифіковані в небі над Балтикою згідно інформації міністерства оборони Латвії.

У той же час, як наголошується в публікації, не виключено, що фото могли бути зроблені і в інший день.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Rheinische Post опублікувало фото російських стратегічних бомбардувальників, які літають над Балтійським і Північним морями з підвішеними крилатими ракетами.

Зазначимо, що літаки російських ВПС часто наближаються на мінімальну відстань до повітряного простору балтійських і скандинавських країн. При цьому вони нерідко вимикають пристрої зв'язку і розпізнавання.