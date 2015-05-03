У Німеччині пройде масштабний страйк залізничників

Весь наступний тиждень у Німеччині страйкуватимуть залізничники.

Про проведення одного із найтриваліших страйків в історії ФРН оголосила сьогодні профспілка GDL, передає ТАСС.

Вантажні потяги припинять курсувати у понеділок. З вівторка до страйку приєднаються машиністи пасажирських поїздів.

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Рішення GDL стало підсумком провалу чергового раунду переговорів за тарифними угодами з роботодавцем - залізничним концерн Deutsche Bahn. Профспілка вимагає для машиністів підвищення окладів на 5% і скорочення щотижневого вироблення з 39 до 37 годин.