У США невідомі влаштували стрілянину біля виставки карикатур на пророка Мухаммеда

У місті Гарленд, штат Техас, поліція застрелила двох невідомих, які відкрили стрілянину поблизу виставки карикатур на пророка Мухаммеда, повідомляє ТСН.ua із посиланням на NBC News.

Повідомляється, що також поранений співробітник охорони виставки.

За наявною інформацією, чоловіки, особистості яких не поки розголошуються, почали стріляти в одного з охоронців виставкового центру, поранивши його в ногу. Співробітники поліції відкрили у відповідь вогонь на поразку, в результаті чого обидва нападники були вбиті. Відомо, що вони були озброєні автоматичною зброєю. Охоронець, який отримав поранення, госпіталізований, загрози його життю немає.

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Поліція проводить евакуацію співробітників довколишнього бізнес-центру, наголошується в повідомленні.

Як зазначається, поліція оточила виставковий центр, поруч з яким сталася стрілянина. Повідомляється, що виявлений підозрілий автомобіль, в якому може знаходиться вибухівка. Його перевіряє робот-сапер.