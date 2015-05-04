Катар і Франція уклали угоду про купівлю винищувачів

Вартість угоди оцінюється в 6,3 млрд євро ($7,02 млрд), передає Бі-бі-сі. Згідно з підписаним документом, Катар почне отримувати французькі винищувачі з середини 2018 року.

Читайте такожКатар закупить у Франції винищувачіПрезидент Франції Франсуа Олланд не виключив, що в майбутньому Париж може поставити Досі ще одну партію Rafale.

Раніше в цьому році Франція вже домовилася про продаж 24 винищувачівRafale в Єгипет, ще 36 таких самих винищувачів замовила Індія.