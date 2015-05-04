Катар і Франція уклали угоду про купівлю винищувачів
15:12, 04 травня 2015Світ
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Франція підписала угоду з Катаром про продаж 24 багатоцільових винищувачів Dassault Rafale ("Шквал") .
Катар уклав угоду про купівлю французьких винищувачів / sites.google.com
Вартість угоди оцінюється в 6,3 млрд євро ($7,02 млрд), передає Бі-бі-сі. Згідно з підписаним документом, Катар почне отримувати французькі винищувачі з середини 2018 року.
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Раніше в цьому році Франція вже домовилася про продаж 24 винищувачівRafale в Єгипет, ще 36 таких самих винищувачів замовила Індія.
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