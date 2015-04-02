Обама зняв мораторій на поставки озброєнь Єгипту

Після телефонних перемовин між президентами США та Єгипту Бараком Обамою та Абделем Фаттахом аль-Сісі, американська сторона знімає мораторій на поставки певних видів озброєнь Єгипту, передає DW.DE.

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Згідно з повідомленням прес-служби Білого дому, накладений всередині 2013 року мораторій стосувався поставок винищувачів F-16 для єгипетських ВПС. Крім того, Барак Обама схвалив поставки 20-ти ракет типу Harpoon та озброєнь для танків Abrams, які знаходяться на озброєнні єгипетських збройних сил. За даними Білого дому, рішення президента Барака Обами віддзеркалює "безпекові виклики ХХІ століття".

В свою чергу єгипетський президент привітав рішення США. За словами глави єгипетської держави, це відповідає спільним "стратегічним цілям" обох країн. Це стосується насамперед "зусиль для проведення боротьби з екстремістами та терористами та забезпечення безпеки на Синайському півострові", - зазначив єгипетський президент.

США призупинили виконання контракту на поставки бойових літаків F-16 Єгипту після повалення президента Мухаммеда Мурсі внаслідок путчу військових. Утім, Вашингтон уникав тоді виразів "переворот" та "путч", бо це примусило б цілковито призупинити поставки озброєнь до цієї близькосхідної країни.

Нагадаємо, Єгипет увійшов до коаліції, яка під проводом Саудівської Аравії завдає ударів по позиціях бойовиків в Ємені. Крім того, єгипетські війська проводять операції проти ісламістів у сусідній Лівії. Щороку США надають Каїру підтримку обсягом $1,5 млрд, з них $1,3 млрд йдуть на потреби військових.

Нагадаємо, що менш ніж два місяці тому Єгипет уклав угоду з Францією про закупівлю 24-х бойових літаків Rafale.