У Норвегії почалися навчання НАТО з виявлення і знищення підводних човнів
17:26, 04 травня 2015Світ
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У Норвегії сьогодні почалися протичовнові навчання НАТО Dynamic Mongoose 2015 ("Спритний мангуст 2015").
У Норвегії почалися морські навчання НАТО / geoffreyroucourt.files.wordpress.com
Як передає DW.DE, маневри триватимуть до 14 травня. У них беруть участь 10 країн-членів Північноатлантичного альянсу і Швеція. У навчаннях будутьзадіяні більше десяти бойових кораблів і субмарин, а також літаки і вертольоти.
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"Зрозуміло, ми знаємо про інциденти, які сталися у водах деяких держав-партнерів", - наводить видання Stars and Stripes слова контр-адмірала НАТО Бреда Вільямсона.
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