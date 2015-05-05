Amnesty International: На мирних жителів Алеппо скидають бочкові бомби

Бочкові бомби скидаються на школи, лікарні, мечеті і ринки, повідомляє Amnesty International.

"Широке поширення звірства, зокрема, порочні і безжальні бомбардування цивільних районів з боку урядових сил, зробили життя цивільних осіб в Алеппо ще більш нестерпним. Ці негожі і регулярні удари по житлових районах говорять про політику свідомого та систематичного нанесення ударів по цивільним особам, що є військовим злочином і злочином проти людяності", - повідомляє директор програми Amnesty International по Близькому Сходу і Північній Африці Філіп Лютер.

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Згідно з даними Amnesty International, в минулому році в Алеппо від використання бочкових бомб загинули більше 3 000 цивільних, і більше 11 000 мирного населення по всій Сирії з 2012 року.