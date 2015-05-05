У Німеччині тиждень не їздитимуть пасажирські потяги
09:17, 05 травня 2015Світ
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У Німеччині сьогодні зупиняються пасажирські потяги через страйк залізничників.
У Німеччині страйкують залізничники / Flickr.com, flowizm
Триватиме страйк тиждень - до наступного понеділка, і стане одним з найдовших у країні, повідомляє ТСН.
Напередодні у Німеччині зупинилися вантажні потяги. Страйк влаштувала профспілка залізничників, не задоволена результатами переговорів з державною залізничною компанією. Представники концерну пообіцяли підвищити залізничникам зарплату, однак ті вимагають підписати нові угоди не лише з машиністами потягів, але й з іншими працівниками, зокрема провідниками.
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У залізничній компанії підрахували, що за тиждень страйку німецька економіка втратить 500 млн євро.
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