У Німеччині тиждень не їздитимуть пасажирські потяги

Триватиме страйк тиждень - до наступного понеділка, і стане одним з найдовших у країні, повідомляє ТСН.

Напередодні у Німеччині зупинилися вантажні потяги. Страйк влаштувала профспілка залізничників, не задоволена результатами переговорів з державною залізничною компанією. Представники концерну пообіцяли підвищити залізничникам зарплату, однак ті вимагають підписати нові угоди не лише з машиністами потягів, але й з іншими працівниками, зокрема провідниками.

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У залізничній компанії підрахували, що за тиждень страйку німецька економіка втратить 500 млн євро.