Страйк шахтарів змусив Демчишина перервати візит в США і скасувати важливі зустрічі

Про це повідомив у своєму "Tвіттері" керівник управління євроінтеграції Міненерговугілля Михайло Бно-Айріян. "У зв'язку з пікетами шахтарів, міністр ухвалив рішення про скорочення робочого візиту до США на півтора дня. Сьогодні вилітаємо до Києва", – написав він.

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Він також зазначив, що через різницю в часі та події в Києві робота в телефонному режимі тривала і цієї ночі.

Підкреслимо, що через страйк шахтарів Володимиру Демчишину довелось перервати участь у Міжнародній конференції з питань енергетики CERAWeek-2015 у Г'юстоні. В рамках цієї конференції у міністра були заплановані зустрічі з керівниками провідних енергокомпаній, зокрема, Statoil, ENI, Chevron, ExxonMobile, Shell.

"Нажаль скасовується дуже багато важливих і корисних зустрічей", - написав Михайло Бно-Айріян.