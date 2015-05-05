Пропутінські французькі націоналісти продовжують сваритися через Голокост

Як повідомляє Радіо Свобода, дисциплінарне засідання виконавчого комітету партії було зібрано після того, як 86-річний Ле Пен повторив свою думку щодо Голокосту. Його роль як почесного президента партії тепер буде переглянуто, зазначає Бі-Бі-Сі.

Проте Ле Пен відмовився з'явитися перед виконавчою радою, заявивши журналістам, що це б означало зречення від його політичної сім'ї. До початку слухань нинішній лідер партії Марін Ле Пен сказала, що її батько «більше не зможе говорити від імені «Національного фронту».

Читайте також"Друзі Путіна" у Франції розбіглися в поглядах на газові камериОднак Ле Пен відмовився піти з політики. Залишаючи в понеділок штаб-квартиру «Національного фронту» у передмісті Парижа Нантер, де проходило засідання політбюро партії, він сказав, що не піде на відпочинок. За словами Ле Пена, поки що він залишається почесним головою партії і його призначив з'їзд, лише новий з'їзд може відправити його на відпочинок.

Ле Пен заснував «Національний фронт» у 1972 році і очолював його до 2011 року. Його дочка Марін намагається дистанціювати партію від її расистського і антисемітського минулого. Аналітики пов'язують це з її бажанням взяти участь у президентських виборах у Франції в 2017 році.

"Національний фронт", як і більшість праворадикалів Європи, провадить послідовно пропутінську політику. Радник Ле Пен був спостерігачем на псевдореферендумі в окупованому Криму.

За повідомленнями ЗМІ, французькі ультраправі отримують фінансування з російських банків.