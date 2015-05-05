Братам Навальним присудили престижну правозахисну премію
Брати Олексій та Олег Навальні удостоєні престижної правозахисної нагороди від організації "Платформа європейської пам'яті та совісті".
"Премія вручається людям, які протистоять тоталітаризму, відстоюючи ідеї демократії, верховенства закону і прав людини. Мета премії – привернути увагу до борців з антидемократичними режимами і жертвами політичних репресій", - йдеться в повідомленні на сайті організації, пише Російська служба ВВС.
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Члени "Платформи" в цьому році віддали свої голоси за братів Навальних "у знак визнання їх особистої мужності і боротьби за основні демократичні свободи і цінності".
"Платформа європейської пам'яті та совісті" була створена 14 жовтня 2011 року в Празі на зустрічі прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи (Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії). "Платформа" об'єднує 48 державних і приватних інститутів з 18 країн (13 країн-членів ЄС, а також України, Молдови, Ісландії, Канади і США). Члени організації ставлять своїм завданням боротьбу з екстремізмом, нетерпимістю і антидемократичними рухами.
Церемонія нагородження відбудеться 6 травня в Будапешті.
Фонд боротьби з корупцією, створений Олексієм Навальний, відомий своїми розслідуваннями щодо бізнесу і майна високопоставлених російських чиновників.
Також Навальний вимагає ратифікувати 20 статтю Конвенції ООН проти корупції про введення в кримінальний кодекс складу злочину – "незаконне збагачення" відносно посадових осіб. Ця ініціатива набрала 100 тисяч голосів росіян, але у влади підтримки не знайшла.
Брати Навальні не зможуть бути присутніми на церемонії. Олексій Навальний не має права залишати країну, Олег перебуває в колонії загального режиму, відбуваючи покарання у так званій справі Ів Роше.