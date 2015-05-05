Братам Навальним присудили престижну правозахисну премію

"Премія вручається людям, які протистоять тоталітаризму, відстоюючи ідеї демократії, верховенства закону і прав людини. Мета премії – привернути увагу до борців з антидемократичними режимами і жертвами політичних репресій", - йдеться в повідомленні на сайті організації, пише Російська служба ВВС.

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Члени "Платформи" в цьому році віддали свої голоси за братів Навальних "у знак визнання їх особистої мужності і боротьби за основні демократичні свободи і цінності".

"Платформа європейської пам'яті та совісті" була створена 14 жовтня 2011 року в Празі на зустрічі прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи (Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії). "Платформа" об'єднує 48 державних і приватних інститутів з 18 країн (13 країн-членів ЄС, а також України, Молдови, Ісландії, Канади і США). Члени організації ставлять своїм завданням боротьбу з екстремізмом, нетерпимістю і антидемократичними рухами.

Церемонія нагородження відбудеться 6 травня в Будапешті.

Фонд боротьби з корупцією, створений Олексієм Навальний, відомий своїми розслідуваннями щодо бізнесу і майна високопоставлених російських чиновників.

Також Навальний вимагає ратифікувати 20 статтю Конвенції ООН проти корупції про введення в кримінальний кодекс складу злочину – "незаконне збагачення" відносно посадових осіб. Ця ініціатива набрала 100 тисяч голосів росіян, але у влади підтримки не знайшла.

Брати Навальні не зможуть бути присутніми на церемонії. Олексій Навальний не має права залишати країну, Олег перебуває в колонії загального режиму, відбуваючи покарання у так званій справі Ів Роше.