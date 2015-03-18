Навальний закликав владу США не давати Україні зброї: воєнна перемога України над Росією неможлива

"Я не думаю, що постачання зброї, летальної зброї, суттєво змінить ситуацію. Факт у тому, що воєнна перемога України над Росією неможлива. Путін отримає нові підтвердження, що американці, а не українці воюють в Україні", – цитує його заяву Українська правда із посиланням на The Washington Post.

Натомість, на його думку, Захід повинен запровадити тотальну заборону на в'їзд усім поплічникам режиму Путіна.

"Запровадження візових і фінансових обмежень для олігархів зашкодить путінському режиму значно сильніше, ніж дрони. Персональні санкції повинні бути запровадженні не проти 12 людей, а проти партії війни, проти тисячі людей", – впевнений він.

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Навальний додав, що навіть найщиріші прихильники Путіна люблять проводити свій відпочинок у Франції чи на Маямі і такі обмеження суттєво збільшать для них ціну підтримки Путіна.

Він також висловив сумнів, що Путіна вдасться усунути від влади найближчим часом. На його думку, російський президент готується керувати країною пожиттєво, вдаючись до таких неймовірних раніше кроків, як війна в Україні.

"Ми недооцінили, як далеко може Путін зайти, щоб зберегти свою владу і популярність", – заявив Навальний.

Як відомо, наразі американська влада розмірковує над можливим постачанням зброї Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку російського опозиціонера Олексія Навального Крим "залишиться частиною Росії і більше ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України".