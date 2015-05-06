США оголосили нагороду у $20 мільйонів за інформацію про лідерів ІД
США оголосили нагороду в 20 млн доларів за інформацію про чотирьох лідерів "Ісламської держави", в тому числі і вихідця з Грузії Тархана Батирашвілі.
Згідно з повідомленням держдепартаменту, Вашингтон готовий виплатити 7 млн доларів за відомості про одного з керівників ІД в Іраку Абд Рахмана Мустафу Кадулу, 5 млн доларів за інформацію про колишнього грузинського військовослужбовця Тархана Батирашвілі (відомий як Умар аш-Шишані), який діє на півночі Сирії, і стільки ж - за повідомлення про офіційного "прес-секретаря" угруповання Абу Мохаммеда Аднані, повідомляє Російська служба ВВС.
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Ще 3 млн США готові заплатити за інформацію по Тарику бен Тахару бен Фаліху Аван Харзі, який керує групою бойовиків, що діють на сирійсько-турецькому кордоні.
Раніше Тархан Батирашвілі і ще 11 осіб були занесені в санкційний "чорний список" США у зв'язку з підозрою в пособництві тероризму.