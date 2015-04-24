Сталін став хрещеним батьком "Ісламської держави" - The Times
"Ісламська держава" використовувала ті ж методи при створенні своєї організації, що й колишній СРСР, пише британська газета The Times.
"Сталін став хрещеним батьком "Ісламської держави". Радянський лідер помер за 60 років до того, як жорстокий фундаменталістський халіфат почав утворюватися в Сирії та сусідньому Іраку. Як Сталін створив шпигунську державу, засновану на страху, так і "архітектори" ІД створили новий халіфат, використовуючи такі ж методи", - йдеться в статті.
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Сталінський СРСР і самопроголошена теократія Абу Бакр аль-Багдаді (лідер міжнародної ісламської терористичної організації) претендували на ідеологічну чистоту, але насправді під їх керівництвом була створена шпигунська мережа заради влади, передає ZN.
КДБ, "Штазі" і "Мухабарат" Саддама Хусейна є безпосередніми прабатьками органів безпеки ІД.
Автор наводить як доказ документи, виявлені після перестрілки в минулому році між сирійськими повстанцями та іракською розвідкою.
"Шпигуни, а не релігійні неофіти були основою, на якій було засновано "Ісламську державу"", - йдеться в статті. Під виглядом офісів місіонерів в різних містах Сирії були відкриті центри з вербування інформаторів, як правило, молодих людей, що потребують грошей, противників режиму і повстанців, а також колишніх офіцерів розвідки. Ці шпигуни повинні були здобувати інформацію, яка може бути корисна для роз'єднання і контролю місцевого населення: силові структури, збройні групи, потенційні супротивники і релігійні особи.
Шпигунська мережа була створена Абу Бакр аль-Багдаді, щоб прийти до влади швидко і ефективно, що приголомшило б західні спецслужби.
"Але його методи були не нові", - пише автор. Бакр був продуктом держави Саддама, чия система була збудована на внутрішньому спостереженні, і була багатьом зобов'язана радянській моделі репресій і маніпулювання. Режим Саддама був сталінською диктатурою у всьому, крім назви. Кожен елемент в державі контролювався через страх, з допомогою невизначеності і всевидющого апарату спецслужб.