Сталін став хрещеним батьком "Ісламської держави" - The Times

"Сталін став хрещеним батьком "Ісламської держави". Радянський лідер помер за 60 років до того, як жорстокий фундаменталістський халіфат почав утворюватися в Сирії та сусідньому Іраку. Як Сталін створив шпигунську державу, засновану на страху, так і "архітектори" ІД створили новий халіфат, використовуючи такі ж методи", - йдеться в статті.

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Сталінський СРСР і самопроголошена теократія Абу Бакр аль-Багдаді (лідер міжнародної ісламської терористичної організації) претендували на ідеологічну чистоту, але насправді під їх керівництвом була створена шпигунська мережа заради влади, передає ZN.

КДБ, "Штазі" і "Мухабарат" Саддама Хусейна є безпосередніми прабатьками органів безпеки ІД.

Автор наводить як доказ документи, виявлені після перестрілки в минулому році між сирійськими повстанцями та іракською розвідкою.

"Шпигуни, а не релігійні неофіти були основою, на якій було засновано "Ісламську державу"", - йдеться в статті. Під виглядом офісів місіонерів в різних містах Сирії були відкриті центри з вербування інформаторів, як правило, молодих людей, що потребують грошей, противників режиму і повстанців, а також колишніх офіцерів розвідки. Ці шпигуни повинні були здобувати інформацію, яка може бути корисна для роз'єднання і контролю місцевого населення: силові структури, збройні групи, потенційні супротивники і релігійні особи.

Шпигунська мережа була створена Абу Бакр аль-Багдаді, щоб прийти до влади швидко і ефективно, що приголомшило б західні спецслужби.

"Але його методи були не нові", - пише автор. Бакр був продуктом держави Саддама, чия система була збудована на внутрішньому спостереженні, і була багатьом зобов'язана радянській моделі репресій і маніпулювання. Режим Саддама був сталінською диктатурою у всьому, крім назви. Кожен елемент в державі контролювався через страх, з допомогою невизначеності і всевидющого апарату спецслужб.