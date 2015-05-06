Путінські байкери вирішили судитися з Німеччиною

Про це заявив «Известиям» лідер «Нічних вовків»Олександр Залдостанов, зазначивши, що мотоклубом вже найнятий німецький адвокат, який буде представляти їх інтереси в суді.

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Як відомо, байкери оголосили про свій мотопробіг, який присвятили 70-річчю перемоги над нацизмом. Це викликало протест серед громадян Польщі, територією якої вони збиралися проїхати.

Провокацією мотопробіг назвало й керівництво Польщі й Чехії. Чеська влада шукає моливостей, щоб ускладнити байкерам проїзд територією країни.

Уряд Німеччини також попередив про заборону в'їзду в країну членам російського байкерського клубу "Нічні вовки", який організує мотопробіг Москва-Берлін.

Литовські прикордонники також не впустили ще чотирьох байкерів - громадян Росії та Білорусі, проте невідомо, чи пов'язано це безпосередньо з резонансним автопробігом байкерів до Берліна.

У свою чергу МЗС РФ обурився відмовою влади Польщі пускати на територію країни участників російського байк-клубу і заявив, що "відмова влади Польщі стала єдиним по всьому маршруту запланованої поїздки".