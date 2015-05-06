Путінські байкери вирішили судитися з Німеччиною
Байкерський клуб «Нічні вовки» спільно зі своїми "європейськими колегами" найближчими днями подасть позов до суду Німеччини, яким оскаржить рішення федерального відомства канцлера Німеччини про анулювання їм віз.
Про це заявив «Известиям» лідер «Нічних вовків»Олександр Залдостанов, зазначивши, що мотоклубом вже найнятий німецький адвокат, який буде представляти їх інтереси в суді.
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Як відомо, байкери оголосили про свій мотопробіг, який присвятили 70-річчю перемоги над нацизмом. Це викликало протест серед громадян Польщі, територією якої вони збиралися проїхати.
Провокацією мотопробіг назвало й керівництво Польщі й Чехії. Чеська влада шукає моливостей, щоб ускладнити байкерам проїзд територією країни.
Уряд Німеччини також попередив про заборону в'їзду в країну членам російського байкерського клубу "Нічні вовки", який організує мотопробіг Москва-Берлін.
Литовські прикордонники також не впустили ще чотирьох байкерів - громадян Росії та Білорусі, проте невідомо, чи пов'язано це безпосередньо з резонансним автопробігом байкерів до Берліна.
У свою чергу МЗС РФ обурився відмовою влади Польщі пускати на територію країни участників російського байк-клубу і заявив, що "відмова влади Польщі стала єдиним по всьому маршруту запланованої поїздки".