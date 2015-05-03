Путінські байкери замість Берліна потрапили до Луганська

1 травня до окупованого бойовиками Луганська приїхали близько 30 російських байкерів.

Як пише ТСН, про це повідомляється у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 2 травня.

У звіті йдеться про те, що деякі мотоциклісти носили жилети з символікою скандального клубу "Нічні вовки".

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