Між США і Кубою вперше за 50 років почнуть курсувати пороми

В грудні 2014 року Вашингтон оголосив про відновлення дипломатичних відносин з Гаваною.

Після зняття заборони чотири компанії заявили про отримання ліцензій на поромні перевезення, повідомляє Російська служба ВВС.

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"Якщо все піде нормально, ми можемо почати перевезення вже у вересні", - заявив президент компанії United Americas Shipping Services Джозеф Хінсон.

Процес нормалізації американо-кубинських відносин, розірваних більше 50 років тому, в останні місяці прискорився, кульмінацією чого стала недавня тепла особиста зустріч Обами з кубинським лідером Раулем Кастро.