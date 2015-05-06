"Хезболла" вирішила напасти на бойовиків-сунітів "Фронт ан-Нусра" в Сирії

Він не став уточнювати дату початку наступу.

За словами шейха, сили сирійських бойовиківчасто переходять кордон з Ліваном, здійснюючи напади на сили "Хезболли", і являють собою неприйнятну загрозу, повідомляє Російська служба ВВС.

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Багато представників угруповання раніше приєдналися до збройних сил президента Сирії Башара Асада.