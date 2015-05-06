Будівельникам російського космодрому "Восточный" почали платити зарплату

"Платіж в 19 мільйонів рублів був здійснений 24 квітня через Федеральне казначейство по Хабаровському краю, виплати співробітникам були зроблені у відповідності з законодавством під контролем кадрових служб Спецбуду Росії", — повідомили в штабі будівництва космодрому, пише Росбалт.

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Співрозмовник пояснив, що Дальспецстрой продовжує вишукувати кошти для сприяння субпідрядним організаціям у вирішенні ситуації з затримкою виплат заробітної плати.

"Підприємством перераховано ще 54,986 мільйонів рублів для погашення заборгованості по заробітній платі перед 959 працівниками компаній ТОВ "Ідеал", ВАТ "Bureâgèsstroj", ТОВ "ВентКомплект", ЗАТ "ТМК", — пояснив представник штабу.

26 квітня будівельники космодрому "Східний" почали отримувати зарплату, загальна заборгованість з якої становить понад 150 млн руб. перед більш ніж 2,6 тис. будівельників.

Як повідомляв УНІАН, робітники фірми "Будіндустрія-С", що займається зведенням космодрому "Восточный" в Амурській області, оголосили безстрокове голодування через затримки зарплати.

Про це вони повідомили своє керівництво, засоби масової інформації, а також надіслали звернення до представництва президента РФ. Під зверненням підписалися 20 осіб. Причина голодування – затримка зарплати.