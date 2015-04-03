Будівельники російського космодрому починають голодування

Про це російській службі Радіо Свобода повідомив один з її учасників. Будівельники вимагають виплатити їм борги по заробітній платі. Їм не виплачують гроші протягом декількох місяців, борг кожного з працівників становить від 100 до 140 тисяч рублів.

У розпорядженні Радіо Свобода виявилася копія заяви, яку працівники направили на адресу керівництва, а також у місцеву прокуратуру. У ній йдеться про початок безстрокового голодування з 8 ранку за місцевим часом суботи, 4 квітня. Воно триватиме, як випливає із заяви, "до тих пір, поки не будуть виплачені наші зароблені гроші".

Борг з зарплатні найбільш проблемної з організацій космодрому, компанії "Будіндустрія", досяг 14 мільйонів рублів. В результаті 24 березня близько сотні робітників почали страйк. На початку нинішнього тижня влада повідомила про початок виплат, однак з усієї суми надійшли лише півмільйона і гроші знову скінчилися.

Читайте такожРосія прискорює будівництво космодрому «Східний» за рахунок студентівКошти на будівництво, які виділяються з держбюджету, проходять відразу через декількох посередників. У випадку з нинішніми затримками задіяні три компанії, і поки їхні керівники не можуть з'ясувати, на якому етапі гроші зникли.

На початку квітня стало відомо, що загальна сума нецільового витрачання коштів на космодромі може досягти 16 мільярдів рублів. Генеральна прокуратура Росії намагається домогтися відповіді від держкомпанії "Спецбуд" про те, на що пішли ці гроші. Йдеться про аванси, виданих для будівництва між липнем 2013-го і груднем 2014 року.