Посольство РФ у Вашингтоні обнесли високим парканом з колючим дротом - ЗМІ

Навколо території посольства Росії встановлено високу огорожу, але нещодавно на задній частині огорожі був встановлений ще й залізний дріт.

Зміни помітила місцева жителька Джойс Уінслоу, прогулюючись в околицях посольства, повідомляє Російська служба ВВС.

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У виданні задалися питанням, чому ця міра безпеки з'явилася останнім часом. Газета не виключає, що Росія могла наслідувати приклад Білого дому, де планують додати шипи на огорожу, щоб запобігти проникнення на територію резиденції.

Washington Post не вдалося отримати коментар від посольства Росії.