РФ використовує диппредставництва для інформаційної війни проти України

Таку заяву зробив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. "Росія активно використовує свої дипломатичні установи для зухвалої інформаційної кампанії, аби підірвати довіру до України. Так, вчора МЗС Росії поширило дезінформацію про нібито обстріл українськими військами житлового району Донецька з важкої артилерії. Про це, зокрема, розповів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров діючому голові ОБСЄ Івіцу Дачичу", - пояснив Олександр Мотузяник.

Читайте такожКлімкін: Росія веде гібридну війну і в ЄСЗа його словами, традиційно російська "так звана дипломатія розповсюджує те, що не відповідає дійсності".

Мотузяник підкреслив, що Україна виконує мінські домовленості і не відкриває вогонь по містам, а важке озброєння з української сторони було давно відведено відповідно до мінських угод.

"Окрім того, вже мали місце випадки, коли бойовики вели провокативні обстріли з артилерійських систем по житловим кварталам населених пунктів, які знаходяться під їхнім контролем. Факти таких провокацій неодноразово були підтверджені представниками ОБСЄ та спільним центром з контролю та координації питань припинення вогню та розмежування лінії сторін", - додав речник.