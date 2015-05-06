У Підмосков'ї застрелився хворий на рак професор

У Підмосков'ї покінчив з собою хворий на рак доктор психологічних наук, декан факультету соціальної психології Московського міського психолого-педагогічного університету Михайло Кондратьєв, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За повідомленням слідчого комітету, тіло покійного знайшли 5 травня в садівничому товаристві "Мирний-1" в Істринському районі. Професор застрелився з мисливської рушниці.

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Перед смертю він написав записку, у якій розповів, що втомився боротися зі своїм захворюванням.

Протягом останнього року у ЗМІ неодноразово повідомлялося про самогубства онкологічних хворих у Росії, які мали проблеми з отриманням знеболюючих.